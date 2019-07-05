После огласки ГПУ возобновила дело против Иванющенко

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Пятница, 5 июля 2019, 14:20

Генеральная прокуратура заявляет, что отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко и просит снова огласить его в розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган.

"Заместителем Генерального прокурора 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины", – заявляет Сарган.

2 июля "Украинская правда" выяснила, что Юрий Иванющенко исчез из розыскных баз МВД, по словам Сарган, ГПУ возобновила дело в отношении Иванющенко 3 июля. 

В то же время, еще 2 июля Сарган говорила УП, что дело уже возобновлено заместителем генпрокурора в одной части.

теперь также сообщается, что главе Национальной полиции Сергею Князеву "направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова", а досудебное расследование продолжается.

Напомним:

  • 2 июля в Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного дела в отношении Иванющенко.
  • Спикер Нацполиции Ярослав Тракало пояснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

Украинская правда

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Темы: Иванющенко Генпрокуратура


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