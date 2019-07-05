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ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

Пятница, 5 июля 2019, 23:32
ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

О результатах заседания членов ЦИК в пятницу написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • 2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить его местонахождение правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном РФ Крыму.
  • Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
  • 3 июля Служба безопасности взялась за проверку, находился Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыКузьмин
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