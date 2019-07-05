ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду
Пятница, 5 июля 2019, 23:32
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.
О результатах заседания членов ЦИК в пятницу написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.
"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", – говорится в сообщении.
Напомним:
- 2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
- По данным ГПУ, Кузьмина подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить его местонахождение правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном РФ Крыму.
- Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
- 3 июля Служба безопасности взялась за проверку, находился Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах.
Украинская правда