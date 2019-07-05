ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина.

О результатах заседания членов ЦИК в пятницу написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", – говорится в сообщении.

Напомним: