ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду

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Пятница, 5 июля 2019, 23:32

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в депутаты бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина. Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

О результатах заседания членов ЦИК в пятницу написала гражданская сеть "Опора" в Facebook.

"Комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", – говорится в сообщении.

Напомним:

  • 2 июля ЦИК зарегистрировала Кузьмина кандидатом в нардепы.
  • Кузьмина, по данным ГПУ, подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить его местонахождение правоохранители не могут, предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном РФ Крыму.
  • Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.
  • 3 июля Служба безопасности взялась за проверку, находился Кузьмин в Украине последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы Кузьмин


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