СБУ проверяет, где были Клюев, Шарий и Кузьмин с 2014 года

Служба безопасности Украины начала проверять, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине в последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Пресс-центр ведомства сообщает, что и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", – говорится в сообщении.

"Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его проработки", – заявили в СБУ 3 июля.

"Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", – добавили в ведомстве.