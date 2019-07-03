СБУ проверяет, где были Клюев, Шарий и Кузьмин с 2014 года

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Среда, 3 июля 2019, 16:11

Служба безопасности Украины начала проверять, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине в последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Пресс-центр ведомства сообщает, что и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", – говорится в сообщении.

"Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его проработки", – заявили в СБУ 3 июля.

"Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", – добавили в ведомстве.

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Темы: виборы Клюев Кузьмин СБУ


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