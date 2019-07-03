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СБУ проверяет, где были Клюев, Шарий и Кузьмин с 2014 года

Среда, 3 июля 2019, 16:11
СБУ проверяет, где были Клюев, Шарий и Кузьмин с 2014 года

Служба безопасности Украины начала проверять, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине в последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

Пресс-центр ведомства сообщает, что и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу главы Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств", – говорится в сообщении.

"Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его проработки", – заявили в СБУ 3 июля.

"Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", – добавили в ведомстве.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в народные депутаты на выборы 21 июля бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария, а также бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.
  • 2 июля на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция протеста против допуска Клюева и Шария к выборам.
  • В Центризбиркоме могут пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты, если получат от правоохранительных органов дополнительные доказательства того, что последние 5 лет они не были в Украине.
  • Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины, чтобы ЦИК отменила их регистрацию.
  • Отметим, что Шарию сначала отказали в регистрации, но Шестой апелляционный административный суд 26 июня обязал ЦИК зарегистрировать Шария, а Верховный суд 30 июня обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева и Шария.
  • 8 июня 2012 года Шарий попросил убежище и получил 5-летний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. По состоянию на 2013 год в отношении него в Украине было возбуждено два уголовных дела – за хулиганство и ложные обвинения. 
  • В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил арест и розыск Шария по одному из дел
  • По имеющимся данным, по Клюеву следствие имеет разрешение на задержание с целью привода. 
  • Кузьмина, по данным ГПУ, подозревают в отмывании незаконно добытого имущества и других особо тяжких преступлениях. При этом установить местонахождение Кузьмина правоохранители не могут, но предполагают, что он может скрываться в России или в аннексированном ею Крыму. Якобы по состоянию на 2017 год он находился в Ялте.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыКлюевКузьминСБУ
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