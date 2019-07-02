ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Клюева зарегистрировали кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ЦИК приняла такое решение большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указанное 28 февраля 2014.

Также во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария, которому ранее отказала в регистрации.

Шарий является первым номером в списке "Партии Шария".

Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Согласно информации на сайте МВД, правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012.

По Шарию у следствия есть судебное постановление об аресте, по Клюеву – о разрешении на задержание с целью привода.

Напомним: