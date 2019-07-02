ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы

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Вторник, 2 июля 2019, 13:46

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Клюева зарегистрировали кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецкой области от "Либеральной партии Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что ЦИК приняла такое решение большинством голосов во исполнение решения Верховного суда.

Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указанное 28 февраля 2014.

Также во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты блогера Анатолия Шария, которому ранее отказала в регистрации.

Шарий является первым номером в списке "Партии Шария".

Шария разыскивает столичная полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Согласно информации на сайте МВД, правоохранители считают, что он исчез 7 февраля 2012.

По Шарию у следствия есть судебное постановление об аресте, по Клюеву – о разрешении на задержание с целью привода.

Напомним:

  • В апреле 2019 Шевченковский районный суд отменил розыск Шария по делу о хулиганстве с применением оружия и отправил ее на доработку.
  • 1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.
  • 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
  • "В то же время представитель "Либеральной партии Украины" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк – это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет оснований отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщала ОПОРА.

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Темы: Клюев ЦИК виборы


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