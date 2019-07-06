Зеленский сказал, кто будет руководить Ивано-Франковщиной

Президент Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом Зеленский заявил в субботу во Львове в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим его (Шмыгаля – ред.) главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

Напомним: