Зеленский сказал, кто будет руководить Ивано-Франковщиной

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Суббота, 6 июля 2019, 11:48
Денис Шмигаль

Президент Владимир Зеленский назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Об этом Зеленский заявил в субботу во Львове в ходе представления новоназначенного главы Львовской ОГА Маркияна Мальского, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим его (Шмыгаля – ред.) главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

Напомним:

  • 5 июля президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского председателем Львовской областной государственной администрации.
  • 14 июня Зеленский в Facebook предложил жителям Львовщины выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА - Мальского, Шмыгаля и Максима Козицкого.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская область Зеленский


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