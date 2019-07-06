Суд не стал снимать Саакашвили с выборов

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Суббота, 6 июля 2019, 14:50

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к ЦИК о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ИФ)…отказать полностью", - цитирует решение суда "Интерфакс-Украина".

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Как сообщил ранее "Интерфакс-Украина" адвокат, член партии "Рух новых сил" Павел Богомазов, истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля.

В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Напомним:

  • 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.
  • 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева поддержал обжалование командой политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать список политсилы на выборах.

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Темы: Саакашвили суд виборы


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