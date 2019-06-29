Верховный Суд отклонил апелляцию ЦИК на участие Саакашвили в выборах

Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение принято ночью 29 июня, сообщает Укринформ.

То есть суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные этой политической силой документы.

"Спорное постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 №1205 является противоправным и подлежащим отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу об удовлетворении иска. В соответствии со статьей 316 КАС Украины суд апелляционной инстанции оставляет жалобу без удовлетворения. .. Руководствуясь статьями 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС Украины, Верховный суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года - без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Таким образом, ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил", представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Присутствующие на заседании после оглашения решения скандировали "Суда - уважение". Второй номер в списке "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил, что сегодня днем ​​партия повторно подавать документы в ЦИК.

Также Сакварелидзе отметил, что партия будет "доводить политическую и уголовную вину ЦИК".

Напомним: