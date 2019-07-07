Российские пропагандисты анонсировали телемост на укрТВ: "Надо поговорить"

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Воскресенье, 7 июля 2019, 21:32

Ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Об этом Киселев заявил 7 июля в эфире "Россия24".

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", - заявил он и напомнил о "незабываемом" опыте проведения телемоста между СССР и США: "Теперь - то же, но сейчас  и между РФ и Украиной", добавил Киселев.

Одним из ведущих со стороны РФ будет Андрей Малахов, с украинской стороны - ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

"Нам надо поговорить, без посредников, без недомолвок", - отмечают ведущие будущего телемоста в видеоанонсе. 

Напомним,

  • В конце августа 2018 года стал известно, что телеканал "NewsOne" перешел из-под управления отца нардепа от "Оппоблоку" Евгения Мураева под управление экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.
  • Верховная Рада рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.
  • После обращения парламента к СНБО Мураев-старший заявил, что передал корпоративные права на телеканал "NewsOne" нардепу от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку, а Портнов заявил о расторжении договора по управлению телеканалом "NewsOne".
  • В СБУ заявили, что будут отслеживать контент украинских телеканалов, управление которыми взял на себя Андрей Портнов, в том числе NewsOne. 

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Темы: Росcия пропаганда телевидение


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