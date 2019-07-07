Ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Об этом Киселев заявил 7 июля в эфире "Россия24".

"Откровенный разговор между простыми людьми давно назрел", - заявил он и напомнил о "незабываемом" опыте проведения телемоста между СССР и США: "Теперь - то же, но сейчас и между РФ и Украиной", добавил Киселев.

Одним из ведущих со стороны РФ будет Андрей Малахов, с украинской стороны - ведущий и генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов.

"Нам надо поговорить, без посредников, без недомолвок", - отмечают ведущие будущего телемоста в видеоанонсе.

Напомним,