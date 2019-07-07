Анонсированный телемост с участием российского пропагандистского телеканала "Россия24" и телеканала NewsOne из медиа-группы кума Путина Виктора Медведчука - исключительная провокация со стороны Кремля, а действия владельцев телеканалов направлены на подрыв национального суверенитета Украины.

Так на планы провести 12 июля телемост отреагировали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

"Европейская солидарность" считает, что данный проект - безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую мы трактуем как действия, создающие реальную угрозу национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины. Напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование", - говорится в заявлении партии.

"Считаем, что проведение так называемого "телемоста"- исключительная провокация со стороны Кремля, еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - за "разговорами о мире" завести в Верховную Раду как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады", - отметили в "ЕС".

В партии призвали Службу безопасности Украины, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания "дать мгновенную реакцию на так называемый "телемост", анонсированный пропагандистским каналом Путина".

"В случае отсутствия реакции оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов", - заявили в "ЕС".

В свою очередь в партии "Голос" отметили, что анонсированный "телемост" является "телеминой".

"Это - угроза для национальной безопасности. Информационная оккупация Украины - такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий", - заявил лидер партии Святослав Вакарчук.

"Обращаемся к СНБО, СБУ и президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины", - говорится в заявлении "Голоса".

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь заявил, что "реванш уже не просто "царапается в дверь", а уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина".

"Обращаюсь к журналистам и руководителям канала: вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших бойцов на Донбассе, разрушает украинские города и кто аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", - заявил глава правительства.