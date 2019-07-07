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Гройсман заверил, что осенью газ для населения не подорожает

Воскресенье, 7 июля 2019, 23:44

Цена на газ для населения осенью подниматься не будет.

Об этом 7 июля в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены - в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас (газа в хранилищах - ред.) сейчас, к началу отопительного сезона будет сформирован на уровне 20 млрд. куб. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", - пояснил глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ и пообещал, что сделает все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен".

Также Гройсман отметил, что устанавливая предельную стоимость услуг на поставку тепла и горячей воды потребителям, правительство забрало "неэффективную" составляющую, которая увеличивала тарифы.

"Мы срезали неэффективность ... приняли решение, что тариф (за Гкал тепла) должен быть не более 1400 грн. Это будет экономия. Мы назвали это "Честная платежка". Мы заставим "коммунальных баронов" привести стоимость тепла в соответствие", - заявил премьер.

Результаты анализа стоимости тепла в разных регионах показали, что некоторые компании, которые поставляют ресурсы, зарегистрированы в оффшорах, отметил Гройсман.

"Цена газа для всей страны равна, и я не понимаю, почему при одинаковой цене газа в одном городе цена гигакалории тепла составляет 1300 грн, а в другом - более 2000 грн. Сейчас цены на газ находятся в нижней точке", - добавил он.

Согласно решению правительства, в Украине установлены предельные цены на 1 Гкал тепла на уровне 1400 грн при наличии счетчика или 35,21 грн за 1 м. кв при отсутствии счетчика, на горячую воду - 83,66 грн за 1 м. куб. при наличии сушилок и подключения их к системам снабжения горячей воды, 75,74 грн за 1 м. куб - в случае их отсутствия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газценыГройсман
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