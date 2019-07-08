У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе относительно ее участия в саммите Украина-ЕС
У премьер-министра Владимира Гройсмана удивились из-за заявления вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая утверждает, что глава правительства вычеркнул ее с участников саммита Украина-ЕС.
Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в Facebook.
"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр", - написал он.
"Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - добавил представитель Гройсмана.
Кроме того, он опубликовал письмо главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.
Кроме того, он опубликовал письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ опять же от 13 июня с предложениями и позицией.
Напомним:
- Вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС.
- Она обвинила премьера Гройсмана в том, что он вычеркнул ее с участников встречи.