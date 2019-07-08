У Гройсмана ответили Климпуш-Цинцадзе относительно ее участия в саммите Украина-ЕС

У премьер-министра Владимира Гройсмана удивились из-за заявления вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая утверждает, что глава правительства вычеркнул ее с участников саммита Украина-ЕС.

Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в Facebook.

"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр", - написал он.

"Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - добавил представитель Гройсмана.

фото В.Рябчука с Facebook

Кроме того, он опубликовал письмо главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня.

фото В.Рябчука с Facebook

Кроме того, он опубликовал письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ опять же от 13 июня с предложениями и позицией.

Напомним: