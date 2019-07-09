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Чалый о встрече Зеленского и Трампа: Это вопрос следующих месяцев

Вторник, 9 июля 2019, 02:57
Чалый о встрече Зеленского и Трампа: Это вопрос следующих месяцев

Представители команды президента Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Позвольте быть откровенным. Различные фразы, прозвучавшие в Украине, что американская сторона ожидает, и такое впечатление, что президент Зеленский просто не едет, потому что не может найти время. Это неправда.

Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна картинка, просто картинка между двумя президентами. Они найдут химию, они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой смысл буде ", - рассказал Чалый.

"Эта встреча закладывает дальнейшие шаги по крайней мере работы нашей, посольства, на год вперед. Мы работаем над этим, не только мы, на этой неделе приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать для того, чтобы сделать и даты визита, и его содержание.

Я думаю, это вопрос следующих месяцев. Думаю, август-сентябрь, визит должен быть полностью подготовлен", - подчеркнул он.

Напомним:

  • Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в США ожидают визита Зеленского.
  • По его словам, встреча Зеленского и Трампа должен состояться в ближайшем будущем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЗеленскийЧалый
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