Гендиректор "Борисполя": Приходили "от Зеленского", послал

Источник: интервью гендиректор аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина Лига.net.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявляет, что к нему приходили жулики, которые назывались людьми президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью. Ну, что обычно хотят: Duty Free, кафе".

Детали: Рябикин ближайшие 3 года (пока действует его контракт) планирует реализовать свою программу, с которой пришел на должность гендиректора.

"Будет давление – придется опять уйти в публичную плоскость, в политику. Пока ничего такого нет. Посмотрим, что будет в сентябре, когда уже должно сформироваться правительство".

Рябикин признает, что во время премьерства Арсения Яценюка, конкурсы на аренду площадей под Duty Free в Борисполе выиграли компании собственника компаний "БФ-груп" Артура Гранца, близкого друга нардепа Андрея Иванчука.

"В терминале D у этих компаний долгосрочные контракты, которые будут продолжаться в существующем виде. То, как тогда проходили торги и на каких условиях были заключены, – действительно вызывает вопросы. Основная проблема здесь в том, что монополия любой ценой хочет сохранить свое положение".

"У нас есть потребность в расширении площадей общественного питания и в меньшей степени – торговых. Но делается все, чтобы ни один новый конкурс не состоялся. [Это делают] ФГИ, МИУ, кто угодно, в интересах монополии. Ведь любой другой игрок будет для нее конкурентом. Монополию не интересует пассажир, качество обслуживания. Она собирает деньги с пассажиропотока".

Что было раньше: В апреле президент Владимир Зеленский рассказал, что к мэрам, в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса начали ходить аферисты якобы от его имени. Президент подчеркнул, что никого ни на что не уполномочивал, и посоветовал вызвать полицию, если к кому-то приходят такие "решали" якобы от Зеленского.