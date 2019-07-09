Подразделения морской авиации и ПВО Черноморского флота провели учения по поиску и уничтожению десантного отряда кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Отмечается, что сначала беспилотники "Форпост" и "Орлан", проводя разведку, "обнаружили" в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировали большие десантные корабли "Азов", "Цезарь Куников" и ракетные катера "Ивановец" и "Набережные Челны".

Сообщается, что фронтовые бомбардировщики Су-24 и тяжелые истребители Су-27 авиационных соединений ЧФ и ЮВО выполнили нанесение бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.

фото пресс-службы Черноморского флота

В учении были задействованы 5 самолётов и два беспилотных летательных аппарата из состава подразделений морской авиации и экипажи 4 кораблей Черноморского флота.

В пресс-службе ЧФ подчеркнули, что боевая подготовка российских военнослужащих проводится на фоне военно-морского учения "Си-Бриз-2019", которое началось 1 июля в северо-западной части Черного моря.

Напомним: