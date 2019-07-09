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Зеленский дал заместителя главному внешнему разведчику

Вторник, 9 июля 2019, 15:49

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы службы внешней разведки.

Об этом говорится в президентском указе №501.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки", - говорится в тексте.

Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.

В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Напомним:

  • 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева.
  • Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
  • Семья Бахарева владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийразведкауказыУкраина
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