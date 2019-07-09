Зеленский дал заместителя главному внешнему разведчику
Вторник, 9 июля 2019, 15:49
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы службы внешней разведки.
Об этом говорится в президентском указе №501.
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки", - говорится в тексте.
Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.
В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.
Напомним:
- 11 июня Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от "Батькивщины" Владислава Бухарева.
- Бухарев ранее неоднократно организовывал выступления "Квартала 95" в своем депутатском округе.
- Семья Бахарева владеет домом на 701 квадратный метр и несколькими участками суммарно на 3 тысяч квадратных метров в Киевской области. Супруги декларирует элитные часы, 409 тысяч долларов и 88 тысяч евро. Жена имеет недвижимость в оккупированном Крыму: квартиру, паркоместо и участок.
Украинская правда