Зеленский дал заместителя главному внешнему разведчику

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы службы внешней разведки.

Об этом говорится в президентском указе №501.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки", - говорится в тексте.

Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.

В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Напомним: