Президент назначил своим советником футуролога
Президент Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.
Документ №507/2019 доступен на сайте главы государства.
"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.
В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".
"Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности, равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия", - говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей iForum.
Напомним:
- Во вторник, 9 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому внештатный советник Андрей Загороднюк вошел в Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".
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