Президент назначил своим советником футуролога

Президент Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.

Документ №507/2019 доступен на сайте главы государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".

"Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности, равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия", - говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей iForum.

Напомним: