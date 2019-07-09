Президент назначил своим советником футуролога

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Вторник, 9 июля 2019, 17:07

Президент Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.

Документ №507/2019 доступен на сайте главы государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".

"Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности, равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия", - говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей iForum.

 

Напомним:

  • Во вторник, 9 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому внештатный советник Андрей Загороднюк вошел в Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда

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