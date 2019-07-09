Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент назначил своим советником футуролога

Вторник, 9 июля 2019, 17:07

Президент Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника.

Документ №507/2019 доступен на сайте главы государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

В профиле на сайте LinkedIn указано, что Новиков возглавляет киевский отдел частной компании США "Университет сингулярности" и является ведущим технофутурологом Украины. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также управленческую программу в "Университете сингулярности".

"Принимал участие в работе организаций различной направленности, в частности, равноправное кредитование, права человека, международное развитие, углеродистая компенсация и солнечная энергия", - говорится в его досье на сайте украинского форума интернет-деятелей iForum.

 

Напомним:

  • Во вторник, 9 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому внештатный советник Андрей Загороднюк вошел в Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".
  • 23 мая на форуме интернет-деятелей "iForum" в Киеве Зеленский рассказал о своем проекте диджитализации государства.

Украинская правда
Темы: президентЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
президент
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Зеленский: Путину передают только положительную информацию с фронта
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: