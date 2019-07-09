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Насалику объявлено подозрение

Вторник, 9 июля 2019, 17:43
Насалику объявлено подозрение

Антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом сообщает 9 июля пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы", - говорится в сообщении.

Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (2,4-2,8 млн грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее во вторник источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что Насалику подготовили подозрение.

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Напомним:

  • За 2017 год, по сравнению с 2016 годомдоход Насалика вырос почти на 2 миллиона и составил 3 145 973 гривен.
  • В 2018 году ГПУ открыла  дело из-за недостоверных данных в декларации Насалика за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 года 250 прожиточных минимумов - 387,5 тысяч гривен).

Украинская правда
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