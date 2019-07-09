НАБУ подготовило подозрение министру Насалику – источник

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Вторник, 9 июля 2019, 12:50

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Прямая речь: "Подозрение подготовили министру Насалику".

Детали: Подозрение касается декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК.

Министру грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимум доходов граждан (2,4-2,8 млн грн), общественные работы (150-200 часов) или лишения свободы на 2 года с запретом занимать определенные должности до трех лет. 

Что было раньше: 8 июля глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.

Также, по словам Холодницкого, в САП обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым действующим губернаторам, судьям.

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История вопроса:

  • За 2017 год, по сравнению с 2016 годом, доход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3 145 973 гривен.
  • В 2018 году ГПУ открыла  дело из-за недостоверных данных в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 года 250 прожиточных минимумов - 387,5 тысяч гривен).

Украинская правда

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Темы: НАБУ Сытник Холодницкий Кабинет министров


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