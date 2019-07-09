НАБУ подготовило подозрение министру Насалику – источник

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро подготовило подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Прямая речь: "Подозрение подготовили министру Насалику".

Детали: Подозрение касается декларирования недостоверной информации по ст. 366-1 УК.

Министру грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимум доходов граждан (2,4-2,8 млн грн), общественные работы (150-200 часов) или лишения свободы на 2 года с запретом занимать определенные должности до трех лет.

Что было раньше: 8 июля глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в ведомстве согласовали сообщение о подозрении одному из министров.

Также, по словам Холодницкого, в САП обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым действующим губернаторам, судьям.

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