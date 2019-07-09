Кум Медведчука из "Слуги народа" не имеет права идти в Раду – "Схемы"

Кум Виктора Медведчука Андрей Холодов, который идет в Раду от партии "Слуга народа", более 200 дней в течение года находился за пределами Украины, следовательно, не имеет права баллотироваться в нардепы.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Перший").

По данным журналистов, Холодов, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 22, живет между двумя странами, Украиной и Австрией, причем совокупная продолжительность его пребывания за границей больше, чем разрешено требованиями законодательства относительно непрерывного проживания кандидата в депутаты в Украине в течение последних пяти лет.

Журналисты проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Государственной пограничной службе. Наиболее показателен 2015 год: Андрей Холодов не менее 204 дней в течение этого года находился за пределами Украины, подавляющее большинство которых - в Вене. В элитном районе австрийской столицы семья Холодова имеет виллу за 6 млн евро.

В то же время по закону "О выборах народных депутатов Украины" им может быть избран украинец, проживающий на родине в течение последних 5 лет. В свою очередь, закон "О гражданстве Украины" определяет непрерывное проживание как таковое, если разовый выезд лица за границу по частным делам не превышает 90 дней, а в сумме за год - 180 дней.

Аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев объясняет: "В случае выявления ЦИК нарушений кандидатом конституционного требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет, комиссия принимает решение об отмене регистрации такого лица. Такие полномочия ЦИК предусмотрены частью пятой статьи 61 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

Сам Холодов на просьбу журналистов о комментарии не ответил.

Источники журналистов среди участников рынка называют Андрея Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили и формальную связь Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Эта связь через жену и брата Андрея Холодова.

Официально Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из этого металла.

Его жена Екатерина Шаховская, на которую записана вилла в Вене, является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко - жены соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.

Напомним: