ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов
Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойном гражданстве и других жизненных обстоятельствах 4 кандидатов в народные депутаты.
Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.
По его словам, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.
Как пояснил Радченко, представители общественности и СМИ передают ЦИК информацию о выявленных нарушениях со стороны кандидатов, и ЦИК решила проинформировать о них партию. По его словам, ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.
"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности обретения гражданства", - подчеркнул он.
Заместитель председателя ЦИК отметил, что не вся информация касалась двойного гражданства, однако не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.
Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Андрей Холодов - 22 номер списка партии "Слуга народа", Валерий Божик баллотируется по 294 округу в Черновицкой области, Михаил Соколов - 99 номер списка партии.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия имеет данные о наличии у кандидата-мажоритарщика от партии "Слуга народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта Израиля.
- По мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко.
- Куницкий подтвердил, что имеет гражданство Израиля.
- 4 июля "Схемы" сообщили, что Андрей Холодов, 22-й номер списка партии "Слуга народа", имеет в собственности элитный особняк в Вене и является кумом председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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