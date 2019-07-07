ЦИК рассказала "Слуге народа" о двойном гражданстве кандидатов

Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойном гражданстве и других жизненных обстоятельствах 4 кандидатов в народные депутаты.

Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Как пояснил Радченко, представители общественности и СМИ передают ЦИК информацию о выявленных нарушениях со стороны кандидатов, и ЦИК решила проинформировать о них партию. По его словам, ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.

"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности обретения гражданства", - подчеркнул он.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что не вся информация касалась двойного гражданства, однако не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Андрей Холодов - 22 номер списка партии "Слуга народа", Валерий Божик баллотируется по 294 округу в Черновицкой области, Михаил Соколов - 99 номер списка партии.

Напомним: