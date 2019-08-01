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Порошенко рассказал, как держал в узде Медведчука

Четверг, 1 августа 2019, 11:46

Пятый президент Петр Порошенко отрицает, что именно за годы его руководства страной кум Путина Виктор Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Госпожа Севгиль. Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны", - сказал Порошенко.

На замечание, что сейчас Медведчук имеет представительство в 13% в парламенте и большое количество бизнес-интересов, экс-президент ответил:

"Браво, только при Порошенко он этого не имел. При Порошенко он даже не баллотировался... Медведчук при мне голову не мог поднять!".

Порошенко также отрицает, что Медведчук приобрел телеканалы 112 и NewsOne во времена его президентства, мол, они и так всегда принадлежали президенту России Владимиру Путину.

"Я имею основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, оформлялся он на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин", - убеждает Порошенко.

"А NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину. То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю", - добавил экс-президент.

Он добавил, что несколько раз выходил в парламент с предложением предоставить Нацсовету право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору, но такое решение не приняли.

"А вот что стало сейчас после выборов? Был приобретен канал ЗИК. А кому принадлежал ЗИК? Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезное. Кому? Путину. А Медведчук является его представителем. И при Порошенко Медведчук 13% не набирал. А сейчас набрал", - заявил Порошенко.

Он также отрицает, что именно во времена его президентства Медведчук смог установить свой бизнес на рынках дизельного топлива и сжиженного газа.

"Влияние Медведчука усилилось после того, как Порошенко не выиграл президентские выборы. Это, к сожалению, констатация факта", - сказал Порошенко.

По его словам, последний раз с Медведчуком он виделся "восемь месяцев назад, когда обсуждали пленных".

"Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину", - подытожил Порошенко.

Напомним:

  • 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду.
  • По результатам обработки 100% протоколов голосования, "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук, получила 13.05% поддержки граждан.
  • Таким образом в парламент попадет 43 депутата от этой партии.
  • 18 июля Медведчук в Санкт-Петербурге встречался со своим кумом, президентом Росси Владимиром Путиным.
  • Отмечалось, что Медведчук "рассказал Путину о своих впечатлениях от Европарламента", где он представлял пророссийским евродепутатам свой "мирный план" урегулирования ситуации на Донбассе, который повторяет путинскую позицию о прямом диалоге с боевиками.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоМедведчук
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