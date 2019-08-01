Порошенко рассказал, как держал в узде Медведчука
Пятый президент Петр Порошенко отрицает, что именно за годы его руководства страной кум Путина Виктор Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике.
Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Госпожа Севгиль. Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны", - сказал Порошенко.
На замечание, что сейчас Медведчук имеет представительство в 13% в парламенте и большое количество бизнес-интересов, экс-президент ответил:
"Браво, только при Порошенко он этого не имел. При Порошенко он даже не баллотировался... Медведчук при мне голову не мог поднять!".
Порошенко также отрицает, что Медведчук приобрел телеканалы 112 и NewsOne во времена его президентства, мол, они и так всегда принадлежали президенту России Владимиру Путину.
"Я имею основания утверждать, что владелец 112 не изменился. Независимо от того, оформлялся он на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин", - убеждает Порошенко.
"А NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину. То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю", - добавил экс-президент.
Он добавил, что несколько раз выходил в парламент с предложением предоставить Нацсовету право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору, но такое решение не приняли.
"А вот что стало сейчас после выборов? Был приобретен канал ЗИК. А кому принадлежал ЗИК? Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезное. Кому? Путину. А Медведчук является его представителем. И при Порошенко Медведчук 13% не набирал. А сейчас набрал", - заявил Порошенко.
Он также отрицает, что именно во времена его президентства Медведчук смог установить свой бизнес на рынках дизельного топлива и сжиженного газа.
"Влияние Медведчука усилилось после того, как Порошенко не выиграл президентские выборы. Это, к сожалению, констатация факта", - сказал Порошенко.
По его словам, последний раз с Медведчуком он виделся "восемь месяцев назад, когда обсуждали пленных".
"Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину", - подытожил Порошенко.
Напомним:
- 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду.
- По результатам обработки 100% протоколов голосования, "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук, получила 13.05% поддержки граждан.
- Таким образом в парламент попадет 43 депутата от этой партии.
- 18 июля Медведчук в Санкт-Петербурге встречался со своим кумом, президентом Росси Владимиром Путиным.
- Отмечалось, что Медведчук "рассказал Путину о своих впечатлениях от Европарламента", где он представлял пророссийским евродепутатам свой "мирный план" урегулирования ситуации на Донбассе, который повторяет путинскую позицию о прямом диалоге с боевиками.