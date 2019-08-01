Пинзеник после встречи со "слугами народа" отметил два момента

Министр финансов в нескольких правительствах, нардеп семи созывов Верховной Рады Виктор Пинзеник принял участие в обучении новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце и отметил, что у большинства из них есть "стремление познания".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не буду делать оценок и обобщений по итогам встречи. Это было бы преждевременно и неправильно. Но два важных момента отмечу. Первый. Собственно обучение, организованное на базе Киевской школы экономики. Надеялся ли я чему-то научить новоизбранных депутатов за одну встречу? Вообще я уже давно не учу в традиционном понимании. Всегда стараюсь научить и заставить думать, искать решения, обосновывать их", - написал он.

Он отметил, что "депутатами и министрами не рождаются, их не выпускают университеты".

"Ими становятся. Или не становятся. Надеюсь, что именно такой замысел имели организаторы этого первого обучения", - написал Пинзеник.

"Второй момент, который я увидел, - это стремление познания, способность слушать, что является достаточно нетипичным для украинских политиков. Но я заметил это стремление в большинстве присутствующих новобранцев. Выльется ли это в правильные решения сейчас не скажет никто. Но без такого стремления вникать и разбираться надеяться на правильные действия невозможно", - написал нардеп.

Напомним: