Пинзеник после встречи со "слугами народа" отметил два момента

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Четверг, 1 августа 2019, 12:39

Министр финансов в нескольких правительствах, нардеп семи созывов Верховной Рады Виктор Пинзеник принял участие в обучении новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце и отметил, что у большинства из них есть "стремление познания".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не буду делать оценок и обобщений по итогам встречи. Это было бы преждевременно и неправильно. Но два важных момента отмечу. Первый. Собственно обучение, организованное на базе Киевской школы экономики. Надеялся ли я чему-то научить новоизбранных депутатов за одну встречу? Вообще я уже давно не учу в традиционном понимании. Всегда стараюсь научить и заставить думать, искать решения, обосновывать их", - написал он.

Он отметил, что "депутатами и министрами не рождаются, их не выпускают университеты".

"Ими становятся. Или не становятся. Надеюсь, что именно такой замысел имели организаторы этого первого обучения", - написал Пинзеник.

"Второй момент, который я увидел, - это стремление познания, способность слушать, что является достаточно нетипичным для украинских политиков. Но я заметил это стремление в большинстве присутствующих новобранцев. Выльется ли это в правильные решения сейчас не скажет никто. Но без такого стремления вникать и разбираться надеяться на правильные действия невозможно", - написал нардеп.

Напомним:

  • Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" проводят неделю в Трускавце, на учебных курсах для будущих парламентариев.
  • В течение недели с 8:30 до 21:30 им читают лекции профессора Киевской школы экономики и признаны на рынке труда специалисты.
  • По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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