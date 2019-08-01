Гендиректор 1+1 назвал ситуации в Раде, в которых он сложит мандат

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко рассказал, при каких условиях в парламенте он готов сложить депутатский мандат.

Об этом он сказал журналистам "Украинской правды" в Трускавце в четверг.

"Если увижу, что ходят деньги за принятие тех или иных законов. Есть некоторые вещи, связанные со свободой слова или правами человека. И у меня есть свои либеральные политические взгляды относительно рыночной экономики и прозрачности принятия решений в государственных предприятиях", – сказал Ткаченко.

Напомним: