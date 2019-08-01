Гендиректор 1+1 назвал ситуации в Раде, в которых он сложит мандат

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Четверг, 1 августа 2019, 19:44

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" и гендиректор холдинга "1+1 media" Александр Ткаченко рассказал, при каких условиях в парламенте он готов сложить депутатский мандат.

Об этом он сказал журналистам "Украинской правды" в Трускавце в четверг.

"Если увижу, что ходят деньги за принятие тех или иных законов. Есть некоторые вещи, связанные со свободой слова или правами человека. И у меня есть свои либеральные политические взгляды относительно рыночной экономики и прозрачности принятия решений в государственных предприятиях", – сказал Ткаченко.

Напомним:

  • Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце на учебных курсах для будущих парламентариев.
  • В течение недели с 8:30 до 21:30 им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.
  • По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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