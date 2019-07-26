ЦИК обработала 100% протоколов
Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.
Остальные партии не преодолевают проходной 5-процентный барьер.
Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
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Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.
- Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.
- Голосование проходило по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избирали по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).
- В бюллетене по партийным спискам было представлено 22 партии.
- По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотировались 2746 кандидатов, по мажоритарным округам – 3085 кандидатов.
- По результатам Национального экзит-пола, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевали пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".
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