ЦИК обработала 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%.

Остальные партии не преодолевают проходной 5-процентный барьер.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

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Напомним: