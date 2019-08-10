Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы только 43% граждан.

Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" передает bbc.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Напомним: