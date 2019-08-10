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Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Суббота, 10 августа 2019, 02:53
Рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

У президента России Владимира Путина снизилась поддержка - голосовать за него на выборах готовы только 43% граждан.

Об этом говорится в исследовании фонда "Общественное мнение" передает bbc.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше - 42%.

Эксперты связывают снижение рейтинга с протестами из-за выборов в Мосгордуму - и прогнозируют дальнейшее падение поддержки Путина.

Также в данных исследования говорится, что почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Напомним

  • В Москве требуют допустить к городским выборов независимых кандидатов, 20 июля в столице РФ прошел многотысячный митинг "За допуск на выборы". Аналогичную акцию независимые кандидаты анонсировали на 10 августа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcия
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