В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек
Источник: India Today
В результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии, которые продолжаются с 8 августа, погибли 42 человека.
Детали: Как сообщили индийские чиновники в субботу, в районе Кожикоде и Малаппурам погибло двадцать человек, еще девять погибли в Ваянаде.
Before and after:😢 This Pic is from Meppadi, Wayanad, Kerala. Heavy landslide following torrential rains in the area.Kerala. #Wayanad #KeralaFloods #KeralaRain #kerala #Monsoon #Floods2019 😢 pic.twitter.com/aGDbyS0udG— Jvin Tootu (@jvin_tootu) August 9, 2019
В 988 лагерей помощи по всей стране перемещено почти 108 тысяч человек. В наиболее пострадавшем Ваянаде около 25 тысяч человек находятся в таких лагерях. Там продолжается сильный дождь, который препятствует спасательной операции.
Кроме Ваянада, непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни и затопления в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы.
Aerial view of flooded areas in Kerala. #KeralaRains #KeralaFloods pic.twitter.com/rIZmMh18kF— TOI Kochi (@TOIKochiNews) August 9, 2019
Железнодорожное сообщение нарушено из-за наводнения и деревьев, падающих на железнодорожные пути.