В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек

Источник: India Today

В результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии, которые продолжаются с 8 августа, погибли 42 человека.

Детали: Как сообщили индийские чиновники в субботу, в районе Кожикоде и Малаппурам погибло двадцать человек, еще девять погибли в Ваянаде.

В 988 лагерей помощи по всей стране перемещено почти 108 тысяч человек. В наиболее пострадавшем Ваянаде около 25 тысяч человек находятся в таких лагерях. Там продолжается сильный дождь, который препятствует спасательной операции.

Кроме Ваянада, непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни и затопления в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы.

Железнодорожное сообщение нарушено из-за наводнения и деревьев, падающих на железнодорожные пути.