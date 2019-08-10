Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек

Суббота, 10 августа 2019, 10:48

Источник: India Today

В результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии, которые продолжаются с 8 августа, погибли 42 человека.

Детали: Как сообщили индийские чиновники в субботу, в районе Кожикоде и Малаппурам погибло двадцать человек, еще девять погибли в Ваянаде.

В 988 лагерей помощи по всей стране перемещено почти 108 тысяч человек. В наиболее пострадавшем Ваянаде около 25 тысяч человек находятся в таких лагерях. Там продолжается сильный дождь, который препятствует спасательной операции.

Кроме Ваянада, непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни и затопления в нескольких частях Малаппурама, Каннура и Идукки на севере и в центральной части Кералы.

Железнодорожное сообщение нарушено из-за наводнения и деревьев, падающих на железнодорожные пути.

Украинская правда
Темы: Индия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: