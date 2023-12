В результате наводнений в Индии погибли более 40 человек

Источник: India Today

В результате наводнений и оползней в штате Керала в Индии, которые продолжаются с 8 августа, погибли 42 человека.

Детали: Как сообщили индийские чиновники в субботу, в районе Кожикоде и Малаппурам погибло двадцать человек, еще девять погибли в Ваянаде.

Before and after:😢 This Pic is from Meppadi, Wayanad, Kerala. Heavy landslide following torrential rains in the area.Kerala. #Wayanad #KeralaFloods #KeralaRain #kerala #Monsoon #Floods2019 😢 pic.twitter.com/aGDbyS0udG