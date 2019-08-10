Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей
Джерело: India Today
Внаслідок повеней і зсувів у штаті Керала в Індії, що тривають з 8 серпня, загинуло 42 людини.
Деталі: Як повідомили індійські чиновники у суботу, в районі Кожикоде та Малаппурам загинуло двадцять людей, іще дев'ять загинули у Ваянаді.
Before and after:😢 This Pic is from Meppadi, Wayanad, Kerala. Heavy landslide following torrential rains in the area.Kerala. #Wayanad #KeralaFloods #KeralaRain #kerala #Monsoon #Floods2019 😢 pic.twitter.com/aGDbyS0udG— Jvin Tootu (@jvin_tootu) August 9, 2019
У 988 таборів допомоги по всій країні переміщено майже 108 тисяч осіб. У найбільш постраждалому Ваянаді близько 25 тисяч осіб перебувають у таких таборах. Там триває сильний дощ, що перешкоджає рятувальній операції.
Крім Ваянада, безперервні дощі спричинили численні зсуви і затоплення у кількох частинах Малаппурама, Каннура та Ідуккі на півночі та в центральній частині Керали.
Aerial view of flooded areas in Kerala. #KeralaRains #KeralaFloods pic.twitter.com/rIZmMh18kF— TOI Kochi (@TOIKochiNews) August 9, 2019
Залізничне сполучення порушене через повені та дерева, що падають на залізничні колії.
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