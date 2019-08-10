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Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей

Субота, 10 серпня 2019, 10:48

Джерело: India Today

Внаслідок повеней і зсувів у штаті Керала в Індії, що тривають з 8 серпня, загинуло 42 людини.

Деталі: Як повідомили індійські чиновники у суботу, в районі Кожикоде та Малаппурам загинуло двадцять людей, іще дев'ять загинули у Ваянаді.

У 988 таборів допомоги по всій країні переміщено майже 108 тисяч осіб. У найбільш постраждалому Ваянаді близько 25 тисяч осіб перебувають у таких таборах. Там триває сильний дощ, що перешкоджає рятувальній операції.

Крім Ваянада, безперервні дощі спричинили численні зсуви і затоплення у кількох частинах Малаппурама, Каннура та Ідуккі на півночі та в центральній частині Керали.

Залізничне сполучення порушене через повені та дерева, що падають на залізничні колії.

Українська правда
Теми: Індія
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