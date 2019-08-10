Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей

561 перегляд
Субота, 10 серпня 2019, 10:48

Джерело: India Today

Внаслідок повеней і зсувів у штаті Керала в Індії, що тривають з 8 серпня, загинуло 42 людини.

Деталі: Як повідомили індійські чиновники у суботу, в районі Кожикоде та Малаппурам загинуло двадцять людей, іще дев'ять загинули у Ваянаді.

У 988 таборів допомоги по всій країні переміщено майже 108 тисяч осіб. У найбільш постраждалому Ваянаді близько 25 тисяч осіб перебувають у таких таборах. Там триває сильний дощ, що перешкоджає рятувальній операції.

Крім Ваянада, безперервні дощі спричинили численні зсуви і затоплення у кількох частинах Малаппурама, Каннура та Ідуккі на півночі та в центральній частині Керали.

Залізничне сполучення порушене через повені та дерева, що падають на залізничні колії.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Індія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені 20 липня 2019, 19:20
На танкері в Індійському океані виявили тіло українського моряка 16 липня 2019, 03:33
Індія відклала запуск міжпланетної станції до Місяця 15 липня 2019, 10:17
Усі новини
Головні новини
Вибух у РФ міг статися через ракету з ядерною установкою – Reuters
У поліції розповіли про причини стрілянини на Київщині
Звільнений політв'язень Кремля: Поки не записали зізнання, мучили щодня
Вибух на полігоні в РФ: загинуло 5 співробітників "Росатома"
Усі новини
інтерв'ю

Інтерв'ю з лідером гурту "Вагоновожатые" Антоном Слєпаковим

сім'я

Як ми побігли всією сім'єю

здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера