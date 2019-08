Внаслідок повеней в Індії загинуло більше 40 людей

Джерело: India Today

Внаслідок повеней і зсувів у штаті Керала в Індії, що тривають з 8 серпня, загинуло 42 людини.

Деталі: Як повідомили індійські чиновники у суботу, в районі Кожикоде та Малаппурам загинуло двадцять людей, іще дев'ять загинули у Ваянаді.

Before and after:😢 This Pic is from Meppadi, Wayanad, Kerala. Heavy landslide following torrential rains in the area.Kerala. #Wayanad #KeralaFloods #KeralaRain #kerala #Monsoon #Floods2019 😢 pic.twitter.com/aGDbyS0udG