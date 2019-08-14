За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:

- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

- неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

- неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

- вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь со стороны бойцов ООС не зафиксировано.

От начала текущих суток, 14 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Песков из стрелкового оружия.

Напомним: