ООС: Боевики открывали огонь 13 раз за сутки
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил двенадцать обстрелов:
- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;
- неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
- неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь со стороны бойцов ООС не зафиксировано.
От начала текущих суток, 14 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня вблизи Песков из стрелкового оружия.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.