Разумков прокомментировал идею забрать у партий госденьги

Источник: брифинг Дмитрия Разумкова

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что государственное финансирование партий может быть полезным, если правильно его использовать и соблюдать законы.

Прямая речь: "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране.

Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти деньги использовались неэффективно. Мы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам.

И были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации, фактически деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры. Ну и таким образом возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств.

Поэтому это как и любой другой механизм, он может быть как полезен для демократии в государстве, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять".

Детали: Отвечая на вопрос, может ли Верховная Рада 9 созыва отменить госфинансирования партий, учитывая соответствующую петицию, Разумков предложил дождаться, когда парламент заработает.

Также голову "Слуги народа" спросили, будет ли его партия отказываться от бюджетных денег. Разумков сказал, что сейчас такое финансирование предусмотрено законом, и политсила "будет пытаться соответствовать нормам закона".

Что было раньше: Петиция к президенту об отмене бюджетного финансирования политических партий набрала более 25 тысяч голосов.

Предыстория: