Разумков прокоментував ідею забрати у партій держкошти

Джерело: брифінг Дмитра Разумкова

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що державне фінансування партій може бути корисним, якщо правильно його використовувати і дотримуватись законів.

Пряма мова: "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в державі.

Є інші запобіжники, на які треба буде звертати увагу. Тому що в нас дуже часто ці кошти використовувались неефективно. Ми бачили, що під кінець року вони йшли на рекламу, а не на розбудову партійної структури, на навчання своїх однопартійців, на залучення людей до тих чи інших політичних структур.

І були навіть позиції, які озвучували антикорупційні організації, що фактично гроші були направлено на пов’язані з тими чи іншими політичними партіями структури. Ну і таким чином виникало питання коректності та відповідності до діючого законодавства використання цих коштів.

Тому це як і будь-який інший механізм, він може бути як корисний для демократії в державі, так і негативним. Тут буде залежати від того, хто як цим молотком буде керувати".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може Верховна Рада 9 скликання скасувати держфінансування партій, з огляду на відповідну петицію, Разумков запропонував дочекатись, коли парламент запрацює.

Також голову "Слуги народу" запитали, чи буде його партія відмовлятись від бюджетних коштів. Разумков сказав, що наразі таке фінансування передбачене законом, і політсила "буде намагатись відповідати нормам закону".

Що було раніше: Петиція до президента про скасування бюджетного фінансування політичних партій набрала більше 25 тисяч голосів.

Передісторія: