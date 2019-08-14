Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков прокоментував ідею забрати у партій держкошти

Середа, 14 серпня 2019, 13:22
Разумков прокоментував ідею забрати у партій держкошти

Джерело: брифінг Дмитра Разумкова

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що державне фінансування партій може бути корисним, якщо правильно його використовувати і дотримуватись законів.

Пряма мова: "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в державі.

Є інші запобіжники, на які треба буде звертати увагу. Тому що в нас дуже часто ці кошти використовувались неефективно. Ми бачили, що під кінець року вони йшли на рекламу, а не на розбудову партійної структури, на навчання своїх однопартійців, на залучення людей до тих чи інших політичних структур.

І були навіть позиції, які озвучували антикорупційні організації, що фактично гроші були направлено на пов’язані з тими чи іншими політичними партіями структури. Ну і таким чином виникало питання коректності та відповідності до діючого законодавства використання цих коштів.

Тому це як і будь-який інший механізм, він може бути як корисний для демократії в державі, так і негативним. Тут буде залежати від того, хто як цим молотком буде керувати".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи може Верховна Рада 9 скликання скасувати держфінансування партій, з огляду на відповідну петицію, Разумков запропонував дочекатись, коли парламент запрацює.

Також голову "Слуги народу" запитали, чи буде його партія відмовлятись від бюджетних коштів. Разумков сказав, що наразі таке фінансування передбачене законом, і політсила "буде намагатись відповідати нормам закону".

Що було раніше: Петиція до президента про скасування бюджетного фінансування політичних партій набрала більше 25 тисяч голосів.

Передісторія

  • НАЗК надало державне фінансування 11 партіям на підставі результатів останніх позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня. У список також потрапила партія проросійського блогера Анатолія Шарія "Партія Шарія".

Соня Лукашова, УП
Теми: партіїгрошіСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: