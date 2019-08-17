Три обстрела в субботу в зоне ООС, потерь среди украинцев нет

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Суббота, 17 августа 2019, 21:44

Источник: пресс-центр ООС

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня трижды, потерь со стороны украинских военных нет.

Детали: Позиции украинских подразделений враг обстреливал из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" силы ООС обстреливась близ Павлополя, Водяного и возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

16 августа вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 12 раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево и Крымское.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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