Три обстрела в субботу в зоне ООС, потерь среди украинцев нет

Источник: пресс-центр ООС

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня трижды, потерь со стороны украинских военных нет.

Детали: Позиции украинских подразделений враг обстреливал из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" силы ООС обстреливась близ Павлополя, Водяного и возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

16 августа вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 12 раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Марьинка, Новолуганское, Зайцево и Крымское.