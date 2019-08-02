Государственная пограничная служба будет реформирована, в частности, сократят количество генералов и людей, которые не участвуют в охране границы.

Об этом в интервью ВВС News Украина сказал новый глава ГПС ​​Сергей Дейнеко.

"Планы я вам не расскажу. Поскольку многие хотят их услышать, пусть это будет сюрпризом. Людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы", - сказал он.

При этом, по словам Дейнеко, общая численность сокращаться не будет.

"Все должности, которые освободятся, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу. Все будет сделано для того, чтобы солдат, охраняющий государственную границу, нес службу в условиях, которые позволяют ему быть уверенным, что за ним есть большая пограничная семья и есть государство Украина", - сказал глава ГПС.

Он отметил, что хочет сделать все, чтобы солдат "был всем обеспечен", потому что "только тогда он будет честным и неподкупным".

Также, по мнению Дейнеко, в пограничной службе не должно быть призыва срочников.

Председатель ГПС рассказал, что в настоящее время проводит служебную проверку относительно получения жилья пограничниками за последние 5 лет и в целом со времени независимости Украины.

"У нас есть случаи, когда люди ждут жилья по 20-30 лет, уже увольняются и продолжают его ждать. А в это время какой-то генерал получает вторую или третью квартиру, пытается снять с нее статус служебного жилья, приватизировать", - сказал руководитель ГПС.

Он также не исключил, что по фактам злоупотреблений могут быть уголовные дела.

Сейчас, по словам Дейнеко, в пограничном ведомстве очередь на жилье составляет около 9 тысяч человек.

Он также рассказал, что в ГПС продолжается ревизия автопарка.

"Оказалось, что у меня, как у главы службы, 5 служебных машин. Я спрашиваю, а зачем мне 5 машин? И когда мы взяли остальных должностных лиц, то увидели страшную картину – более 60 автомобилей было закреплено только за администрацией. Директора, заместители директоров, начальники управлений – у каждого свое служебное авто, каждый заправляет у него служебное горючее. У многих есть водители", - рассказал руководитель ГПС.

Он добавил, что приехал на работу на собственном авто, заправленном на собственные деньги, и что остальным руководителям стоит также пересаживаться на собственный или общественный транспорт.

"Ничего в этом плохого не вижу, надо быть ближе к народу. А машины мы отдали на границу. Из-за этого у нас экономия в месяц – 3,5 тонны горючего", - подытожил Дейнеко.