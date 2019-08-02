Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Реформа пограничной службы: Дайнеко пообещал сюрприз

Пятница, 2 августа 2019, 11:09

Государственная пограничная служба будет реформирована, в частности, сократят количество генералов и людей, которые не участвуют в охране границы.

Об этом в интервью ВВС News Украина сказал новый глава ГПС ​​Сергей Дейнеко.

"Планы я вам не расскажу. Поскольку многие хотят их услышать, пусть это будет сюрпризом. Людей, которые не участвуют в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы", - сказал он.

При этом, по словам Дейнеко, общая численность сокращаться не будет.

"Все должности, которые освободятся, будут направлены на подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу. Все будет сделано для того, чтобы солдат, охраняющий государственную границу, нес службу в условиях, которые позволяют ему быть уверенным, что за ним есть большая пограничная семья и есть государство Украина", - сказал глава ГПС.

Он отметил, что хочет сделать все, чтобы солдат "был всем обеспечен", потому что "только тогда он будет честным и неподкупным".

Также, по мнению Дейнеко, в пограничной службе не должно быть призыва срочников.

Председатель ГПС рассказал, что в настоящее время проводит служебную проверку относительно получения жилья пограничниками за последние 5 лет и в целом со времени независимости Украины.

"У нас есть случаи, когда люди ждут жилья по 20-30 лет, уже увольняются и продолжают его ждать. А в это время какой-то генерал получает вторую или третью квартиру, пытается снять с нее статус служебного жилья, приватизировать", - сказал руководитель ГПС.

Он также не исключил, что по фактам злоупотреблений могут быть уголовные дела.

Сейчас, по словам Дейнеко, в пограничном ведомстве очередь на жилье составляет около 9 тысяч человек.

Он также рассказал, что в ГПС продолжается ревизия автопарка.

"Оказалось, что у меня, как у главы службы, 5 служебных машин. Я спрашиваю, а зачем мне 5 машин? И когда мы взяли остальных должностных лиц, то увидели страшную картину – более 60 автомобилей было закреплено только за администрацией. Директора, заместители директоров, начальники управлений – у каждого свое служебное авто, каждый заправляет у него служебное горючее. У многих есть водители", - рассказал руководитель ГПС.

Он добавил, что приехал на работу на собственном авто, заправленном на собственные деньги, и что остальным руководителям стоит также пересаживаться на собственный или общественный транспорт.

"Ничего в этом плохого не вижу, надо быть ближе к народу. А машины мы отдали на границу. Из-за этого у нас экономия в месяц – 3,5 тонны горючего", - подытожил Дейнеко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службареформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: