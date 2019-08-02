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В "Слуге народа" допустили "повышение" Богдана до генпрокурора

Пятница, 2 августа 2019, 11:26

Будущий народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк предполагает, что слухами об отставке Андрея Богдана из Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное "повышение".

Об этом мажоритарщица с 96-го округа сказала в Трускавце в кулуарах "интенсива" для будущих нардепов от президентской партии, давая комментарий каналу "112 Украина".

Неоднозначную информацию о заявлении руководителя Офиса президента Андрея Богдана уволить его "по собственному желанию с момента желания" Василевская-Смаглюк назвала "элементом троллинга".

"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", – поинтересовалась она иронично.

По поводу "аннулирования" этого заявления Василевская-Смаглюк предположила: "Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора".

Она призналась, что в "Слуге народа" не поняли, что происходит, но добавила, что Богдан – "человек с чувством юмора".

Напомним:

  • 1 августа источник в Офисе президента сообщил "Украинской правде", что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
  • Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили это и говорили даже о "шутке Богдана".
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отказалась комментировать "слухи".
  • Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков узнал о "заявление Богдана" из СМИ.
  • 27 июля петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов, хотя предыдущую петицию Владимир Зеленский не удовлетворил.

Алена Рощенкл, УП
Темы: БогданСлуга народаОфис президентаГенпрокуратура
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