Будущий народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк предполагает, что слухами об отставке Андрея Богдана из Офиса президента могли проверять реакцию на его вероятное "повышение".

Об этом мажоритарщица с 96-го округа сказала в Трускавце в кулуарах "интенсива" для будущих нардепов от президентской партии, давая комментарий каналу "112 Украина".

Неоднозначную информацию о заявлении руководителя Офиса президента Андрея Богдана уволить его "по собственному желанию с момента желания" Василевская-Смаглюк назвала "элементом троллинга".

"Богдан выглядит как человек, желающий уйти в отставку?", – поинтересовалась она иронично.

По поводу "аннулирования" этого заявления Василевская-Смаглюк предположила: "Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора".

Она призналась, что в "Слуге народа" не поняли, что происходит, но добавила, что Богдан – "человек с чувством юмора".

Напомним: