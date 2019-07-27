Вторая попытка: петиция за увольнение Богдана набрала необходимые голоса

Петиция с требованием уволить главу Администрации президента Андрея Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 000 голосов.

По состоянию на 27 июля, петицию, опубликованную 23 мая, подписало 25097 человек.

Инициатором петиции является Андрей Качор

Подписанты требуют уволить Андрея Богдана с должности Главы Администрации Президента Украины, утверждая, что он "не имеет права занимать должность главы Администрации Президента Украины на основании Закона Украины "Об очистке власти".

Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы АП, президент Владимир Зеленский рассмотрел, однако оставил Богдана в должности.



Напомним: