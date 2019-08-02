Зеленский и Богдан написали Иванчуку в комментариях, что ждут 175 млн на дороги

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировали в Facebook видео новоизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука относительно финансированию ремонта дорог в Ивано-Франковской области.

Соответствующий пост Иванчука размещен на его личной странице.

На видео Иванчук рассказывает, что Зеленский, когда обязывал его помочь и найти 175 млн гривен на дорогу, на самом деле хотел, чтобы тот "использовал свой опыт и помог победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект, соответствующую техническую документацию для того чтобы решить проблему данной общины".

На вопрос "что имелось в виду, когда Зеленский сказал о помощи ваших друзей в ремонте дорог" Иванчук ответил:

"Очень справедливо был поднят вопрос - частно-государственного партнерства, которое надо урегулировать на законодательном уровне и я считаю, что это очень правильная инициатива президента привлекать украинский бизнес к решению таких инфраструктурных проблем".

Под этим видео Богдан оставил комментарий: "Нет. Президент верит что Вы профинансирует эти работы!". Зеленский в то же время прокомментировал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".

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Иванчук никак не отреагировал на эти комментарии.

Напомним:

В пятницу во время представления губернатора Ивано-Франковской области президент Владимир Зеленский обязал переизбранного нардепа-мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство местной дороги на 175 млн гривен.