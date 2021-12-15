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Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"

Среда, 15 декабря 2021, 11:16
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по зарплате в конвертах
КОРНиеНКО, ФОТО: SLUGA-NARODU.COM

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко посоветовал идти в Национальное антикоррупционное бюро бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану по "тысячу долларов в конвертах для "слуг народа".

Источник: Корниенко в кулуарах парламента

Прямая речь Корниенко: "Все, кто что-то видели, слышали, пожалуйста – в НАБУ могут идти, это их подследственность.

Штрафы являются согласно регламенту за неголосование, внесенный законопроект (6408), чтобы это отменить, но регламентный комитет категорически против, поэтому пока идет дискуссия".

Напомним: Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

  • Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
  • То же сообщал ее сожитель, умерший Антон Поляков.

Роман Петренко, УП

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Темы: Верховная РадаБогданАлександр Корниенко Слуга народа
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