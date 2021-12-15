Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Среда, 15 декабря 2021, 11:16
Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко посоветовал идти в Национальное антикоррупционное бюро бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану по "тысячу долларов в конвертах для "слуг народа".
Источник: Корниенко в кулуарах парламента
Прямая речь Корниенко: "Все, кто что-то видели, слышали, пожалуйста – в НАБУ могут идти, это их подследственность.
Штрафы являются согласно регламенту за неголосование, внесенный законопроект (6408), чтобы это отменить, но регламентный комитет категорически против, поэтому пока идет дискуссия".
Напомним: Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.
- Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
- То же сообщал ее сожитель, умерший Антон Поляков.
Роман Петренко, УП