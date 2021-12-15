Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили

Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах; СМИ сообщают, что семью Гогилашвили охраняют работники "Альфы" СБУ – актуальные новости вторника и ночи.

О зарплатах "слуг" в конвертах

Бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Богдан также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об охране семьи Гогилашвили

Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Президент России Владимир Путин считает, что Украина делает ставку на силовые методы разрешения конфликта на Донбассе, и одновременно требует "гарантии безопасности" от НАТО.

Абсолютное большинство (75%) опрошенных "Левадой" россиян не исключают, что текущая напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией.

В "Слуге Народа" не видят большого общественного значения в расследовании информации о том, что уже уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили может иметь российское гражданство.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак вошла в состав межфракционного объединения "Умная политика", возглавляемого бывшим спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Компания Pfizer Inc. 14 декабря объявила, что ее таблетки против коронавируса эффективны почти на 90%, снижают госпитализацию и смертность пациентов с высоким риском.

Солнечный зонд NASA Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца – так называемую корону – и взял там образцы частиц и магнитных полей.