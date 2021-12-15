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Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили

Среда, 15 декабря 2021, 07:00
Главные новости вторника и ночи: зарплаты слуг в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Андрей Богдан, фото: скриншот

Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах; СМИ сообщают, что семью Гогилашвили охраняют работники "Альфы" СБУ – актуальные новости вторника и ночи.

О зарплатах "слуг" в конвертах

Бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Богдан также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об охране семьи Гогилашвили

Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.

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Украинская правда

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Темы: БогданСлуга народаМВД
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