Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах; СМИ сообщают, что семью Гогилашвили охраняют работники "Альфы" СБУ – актуальные новости вторника и ночи.
О зарплатах "слуг" в конвертах
Бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.
Богдан также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об охране семьи Гогилашвили
Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.
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