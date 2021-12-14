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Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования

Вторник, 14 декабря 2021, 19:36
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Бывший глава Офиса президенту Андрей Богдан рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают тысячи долларов в конвертах за "нужные" голосования в Верховной Раде.

Источник: Богдан в интервью Дмитрию Гордону

Богдан: Там огромные бюджеты. Откуда они берутся? Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают "черный" кэш.

Работают ли они сейчас с какими-нибудь персонажами, я за два этих года не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать.

Гордон: Депутатам от "Слуги народа" деньги в конвертах платят ежемесячно?

Богдан: Ну да. Я слышал, что платят.

Гордон: По моим данным, в НАБУ уже есть все документы. Люди задокументировали это с помощью своих людей среди депутатов.

Богдан: Это долгая история. Я видел, как это работает.

Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается.

Детали: По словам Богдана, заработная плата нардепа СН зависит от того, проголосует ли он за "нужный" законопроект.

Бывший руководитель ОП также заявил, что НАБУ не реагирует на такие нарушения, потому что в Украине до сих пор нет руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Богдан считает, что после назначения руководителя САП начнутся "облавы".

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в НАБУ находится более 10 заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег "в конвертах".

Напомним:

  • Нардепка Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
  • То же сообщал ее сожитель, умерший Антон Поляков.
  • 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Алена Мазуренко, УП
Темы: БогданСлуга народаВерховная РадазарплатыОфис президента
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