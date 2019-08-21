Драма в Броварах: мужчина "заказал" экс-жену, которая до этого "заказывала" его

Источник: комментарий пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Женщина, умышленное убийство которой предотвратили правоохранители якобы по заказу экс-супруга, два года назад нанимала банду, которая трижды нападала на ее бывшего.

Прямая речь: "Два года назад столичная прокуратура разоблачила преступную группу из 7-ми человек, среди которых было третье сотрудников правоохранительных органов Киева. Среди преступлений, которые им инкриминируются, были совершения заказных нападений на предпринимателей.

Одним из пострадавших был житель Броваров, которого, как оказалось, заказала его бывшая жена с которой он не мог поделить общее имущество.

Женщина обратилась к одному из участников преступной группы. Она не заказывала его убийства, но заказала избиение. Те люди должны были нанести ему тяжкие телесные повреждения, чтобы он физически не мог принимать участия в судебных заседаниях по разделу имущества.

Пострадавший от нападения в 2017 году FB МАКСИМЕЦ

В 3 эпизодах нападения на данного предпринимателя в Броварах участвовали 6 человек. Они наносили ему телесные повреждения, в том числе с использованием железных предметов.

За нападения злоумышленники получали денежное вознаграждение от подозреваемой, которое между собой распределяли".

Детали: Сейчас дело 2017 года находится в суде на стадии допроса свидетелей.

По словам Максимец, производство 2017 года не связано с расследованием в Киевской области, но получилось так, что фигуранты одни и те же.

Пресс-секретарь добавила, что ей не известны детали эпизода 2019 года, ведь столичная прокуратура не осуществляет там процессуального руководства.

Женщине, которая заказала нападение на своего бывшего мужа в 2017 году, сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.126 УК (побои и истязания) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Женщина с дочкой, (их убийство предотвратили в 2019 году) ФОТО: НПУ

Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме этого участникам преступной группы, которую разоблачили в 2017 году, инкриминировалось разбойное нападение на фермера из Хмельницкой области и 2 эпизода незаконного завладения недвижимости.

Максимец объяснила, что продолжительность судебного разбирательства по эпизоду в Броварах связанна с большим количеством фигурантов и загруженностью самого суда.

Она добавила, что материалы относительно нападения на предпринимателя в Броварах направлены в суд отдельно от других эпизодов этой преступной группы, поскольку между собой они не связаны.

Что было раньше: 21 августа правоохранители сообщили, что предотвратили умышленное убийство женщины с дочерью на заказ бывшего мужа. За совершение убийства мужчина якобы предлагал 50 тысяч долларов.