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Украина рассказала в ООН о притеснении верующих на оккупированных РФ землях

Пятница, 23 августа 2019, 05:07

Источник: "Укринформ" со ссылкой на выступление временного поверенного Украины при ООН Юрия Витренко во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по защите религиозных меньшинств в условиях вооруженных конфликтов

Оккупационные власти РФ грубо нарушают свободу вероисповедания на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, преследуя верующих всех конфессий и вероисповеданий, кроме Московского патриархата.

Прямая речь: "Российская агрессия против моей страны и временная оккупация частей украинской территории сопровождаются систематической дискриминацией, преследованиями и пытками, которые грубо нарушают права украинских граждан на религиозной почве".

Детали: По словам украинского дипломата, оккупационная власть развернула "широкую кампанию притеснений против украинцев на почве их религиозных убеждений".

Витренко процитировал выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека по Украине, в которых, в частности, говорится, что "все вероисповедания, кроме Православной церкви Московского патриархата, похоже, подвергаются давлению вооруженных групп, преследованию, задержаниям клириков и прихожан, а также захватам церковной собственности".

Он рассказал, что российская оккупационная власть на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию.

Витренко добавил, что из-за таких незаконных требований более 1000 религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать свою деятельность на оккупированном Донбассе.

Он напомнил также, что согласно отчету мониторинговой миссии ООН по правам человека за 2017 год, перед оккупацией полуострова в 2014 году в Крыму существовали 2083 религиозные организации, а по состоянию на сентябрь 2017 их остались только 722.

Украинский дипломат отметил, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Масштабные рейды оккупационных властей против мусульман-крымских татар привели к десяткам арестов и задержаний невинных людей по сфальсифицированным обвинениям.

Кроме того, добавил он, постоянные притеснения испытывает Православная церковь Украины. В марте этого года оккупационные власти РФ задержали Архиепископа Симфоропольського и Крымского Климента - лидера украинской православной общины Крыма - по вымышленным обвинениям. В апреле этого года россияне инициировали экспроприацию последней украинской церкви в Крыму, а менее месяца назад, даже осквернили ее помещения.

Темы: КрымДонбассООНРосcиярелигия
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