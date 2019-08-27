"Слуга народа" пожаловался на то, что однопартийцы выбросили его из комитета

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Вторник, 27 августа 2019, 20:33

Источник: Александр Куницкий

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Прямая речь: Придя в комитет, с горечью обнаружил, что в комитете больше не состою. По каким причинам – не известно...

...Чудесным образом, без всяких со мной согласований, меня перевели в транспортный комитет. Я надеялся, что благодаря вашему доверию ко мне, буду влиять на процессы реформирования полиции.

Детали: Куницкий требует от коллег обсудить его исключение "в публичной плоскости".

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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