"Слуга народа" пожаловался на то, что однопартийцы выбросили его из комитета

Источник: Александр Куницкий

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого исключили из Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Прямая речь: Придя в комитет, с горечью обнаружил, что в комитете больше не состою. По каким причинам – не известно...

...Чудесным образом, без всяких со мной согласований, меня перевели в транспортный комитет. Я надеялся, что благодаря вашему доверию ко мне, буду влиять на процессы реформирования полиции.

Детали: Куницкий требует от коллег обсудить его исключение "в публичной плоскости".