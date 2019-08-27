"Слуга народу" поскаржився, що однопартійці викинули його з комітету

Джерело: Олександр Куницький

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького виключили з Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Пряма мова: Прийшов у комітет і, на свій превеликий жаль, дізнався, що в комітеті більше не перебуваю. З яких причин – не відомо...

...У магічний спосіб, без моєї згоди, мене перевели в транспортний комітет. Я сподівався на те, що завдяки вашій довірі до мене, я впливатиму на процеси реформування поліції.

Деталі: Куницький вимагає від колег обговорити його виключення "в публічній площині".

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