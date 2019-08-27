"Слуга народу" поскаржився, що однопартійці викинули його з комітету
Джерело: Олександр Куницький
Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького виключили з Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Пряма мова: Прийшов у комітет і, на свій превеликий жаль, дізнався, що в комітеті більше не перебуваю. З яких причин – не відомо...
...У магічний спосіб, без моєї згоди, мене перевели в транспортний комітет. Я сподівався на те, що завдяки вашій довірі до мене, я впливатиму на процеси реформування поліції.
Деталі: Куницький вимагає від колег обговорити його виключення "в публічній площині".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
- Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
- Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про зняття з виборів Куницького.
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