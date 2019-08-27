"Слуга народу" поскаржився, що однопартійці викинули його з комітету

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Вівторок, 27 серпня 2019, 20:33

Джерело: Олександр Куницький

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького виключили з Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Пряма мова: Прийшов у комітет і, на свій превеликий жаль, дізнався, що в комітеті більше не перебуваю. З яких причин – не відомо...

...У магічний спосіб, без моєї згоди, мене перевели в транспортний комітет. Я сподівався на те, що завдяки вашій довірі до мене, я впливатиму на процеси реформування поліції.

Деталі: Куницький вимагає від колег обговорити його виключення "в публічній площині".

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
  • Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про зняття з виборів Куницького.

Українська правда

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Теми: Слуга народу Верховна Рада


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