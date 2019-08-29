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Меньше всего мандат обошелся "Слуге народа", у "Голоса" - самый дорогой

Четверг, 29 августа 2019, 12:57

Источник: Чесно.

Исходя из официальных расходов на избирательные кампании, один мандат в Верховную Раду обошелся партии "Слуга народа" в 925 тысяч гривен, партии "Голос" - в 6,2 миллиона гривен.

Детали: Движение "Чесно" посчитало сколько партии потратили на один мандат народного депутата. Так, у "слуг народа" стоимость одного мандата является самой дешевой из парламентских партий. Официальная кампания президентской партии стоила около 114 миллионов. Так, по подсчетам "Чесно", один мандат стоил партии 925 тысяч гривен.

Стоимость мандата у парламентских партий
Стоимость мандата у парламентских партий
Движение "Чесно"

Кроме того, партии "Голос", с почти такими же затратами на избирательную кампанию как и "Слуга народа", один мандат обошелся свыше 6,2 миллиона гривен. Что, как отмечают авторы, является "рекордным значением" в новоизбранной Верховной Раде.

Темы: Верховная РадаСлуга народаГолоспартии
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