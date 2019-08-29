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Найдешевше мандат обійшовся “Слузі народу”, у “Голосу” - найдорожчий

Четвер, 29 серпня 2019, 12:57

Джерело: Чесно.

Зважаючи на офіційні витрати на виборчі кампанії, один мандат у Верховну Раду обійшовся партії "Слуга народу" в 925 тисяч гривень, "Голосу" - в 6,2 мільйона гривень. 

Деталі: Рух "Чесно" порахував скільки партії витратили на один мандат народного депутата. Так, у "слуг народу" вартість одного мандату є найдешевшою з парламентських партій.  Офіційна кампанія президентської партії коштувала близько 114 мільйонів. Тож, за підрахунками "Чесно", один мандат вартував партії 925 тисяч гривень. 

Вартість мандадату у парламентський партій
Вартість мандадату у парламентський партій
Рух "Чесно"

Крім того, партії "Голос", з майже такими ж витратами на виборчу кампанію як і "Слуга народу", один мандат обійшовся в понад 6,2 мільйона гривень. Що, як зазначають автори, є "рекордним значенням" у новообраній Верховній Раді. 

Нагадаємо

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  • Головою ВР планують призначити Дмитра Разумкова, його першим заступником – Руслана Стефанчука (обидва – "Слуга народу"). Самовисуванці пропонували віддати посаду заступника голови парламенту Ірині Констанкевич.
  • На пост прем‘єр-міністра, за даними "Української правди", пропонуватимуть Олексія Гончарука.
  • Міністром юстиції може стати Ірина Венедиктова. 
  • 28 серпня президент Володимир Зеленський провів закриту зустріч зі "слугами народу".

Теми: Верховна РадаСлуга народуГолоспартії
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