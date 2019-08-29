В США пояснили заморозку 250 млн долларов помощи Украине
Источник: Уильям Тейлор в комментарии "УНИАН"
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пояснил, что во время пересмотра программы финансирования украинской системы безопасности средства не выплачиваются.
Прямая речь Тейлора: "Никакого решения не принималось. Надеюсь, что решение будет вскоре принято".
Детали: По словам Тейлора, США пересматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Пока идет пересмотр, средства не выплачиваются.
Что этому предшествовало: 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов и другие страны "платят свою справедливую долю".
Предыстория:
- Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
- Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.