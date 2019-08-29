В США пояснили заморозку 250 млн долларов помощи Украине

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Четверг, 29 августа 2019, 20:22

Источник: Уильям Тейлор в комментарии "УНИАН"

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прокомментировал приостановление программы финансовой помощи в сфере безопасности.

Прямая речь Тейлора: "Никакого решения не принималось. Надеюсь, что решение будет вскоре принято".

Детали: По словам Тейлора, США действительно пересматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Пока идет пересмотр, средства в рамках программы финансовой помощи не выплачиваются. 

Что этому предшествовало: 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. 

По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов и другие страны "платят свою справедливую долю".

Предыстория:

  • Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности Украины в 2019 году.
  • Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигновании на нужды Министерства обороны на 2020 год", в котором предлагает выделить еще 250 млн долларов на военную помощь Украине.

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