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У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні

Четвер, 29 серпня 2019, 20:22

Джерело: Вільям Тейлор у коментарі "УНІАН"

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор пояснив, що під час перегляду програми фінансування української системи безпеки кошти не виплачуються.

Пряма мова Тейлора: "Жодне рішення не ухвалювалося. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі".

Деталі: За словами Тейлора, США переглядають бюджет, зокрема, закордонної допомоги. Під час перегляду кошти не виплачуються.

Що цьому передувало: 29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

За даними ЗМІ, Трамп захотів переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів і що інші країни "платять свою справедливу частку".

Передісторія:

  • Раніше слідом за Палатою представників Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
  • Також підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону "Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік", у якому пропонується виділити ще 250 млн доларів для безпекової допомоги Україні.

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