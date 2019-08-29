У США пояснили заморозку 250 млн доларів допомоги Україні

Джерело: Вільям Тейлор у коментарі "УНІАН"

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор пояснив, що під час перегляду програми фінансування української системи безпеки кошти не виплачуються.

Пряма мова Тейлора: "Жодне рішення не ухвалювалося. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено невдовзі".

Деталі: За словами Тейлора, США переглядають бюджет, зокрема, закордонної допомоги. Під час перегляду кошти не виплачуються.

Що цьому передувало: 29 серпня президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.

За даними ЗМІ, Трамп захотів переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів і що інші країни "платять свою справедливу частку".

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