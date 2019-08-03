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Данилюк рассказал о планах проведения налоговой амнистии

Суббота, 3 августа 2019, 04:30
Данилюк рассказал о планах проведения налоговой амнистии

Украина ведет переговоры с западными партнерами по вопросу проведения налоговой амнистии.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк  в эфире Радио НВ.

"Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… <...> Первое, она [амнистия капитала, — Ред.] должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны. <...> Очень часто одна из причин — это слабость самой налоговой", — сказал он.

Таким образом, подчеркнул Данилюк, ключевым условием проведения налоговой амнистии является реформирование налоговой службы.

"Вторым, конечно, является ставка, по которой происходит амнистия. <...> Это политический вопрос, на самом деле. И где эта граница, нам еще надо определить. И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем", — добавил секретарь СНБО.

Ранее Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, во время своей президентской кампании заявлял о поддержке налоговой амнистии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр ДанилюкналогиСНБО
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