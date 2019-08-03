Зеленский встречается со "слугами народа"

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Суббота, 3 августа 2019, 13:02

Президент Владимир Зеленский после совещания по вопросам медицинского туризма в Трускавце приехал в отель Rixos, где начал встречу с будущими нардепами от "Слуги народа".

Как сообщают корреспонденты "Украинской правды", в 12:45 он приехал из Mirotel в Rixos и закрылся на "рабочее совещание" с избранными депутатами.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент шел из Mitrotel к кортежу быстро в сопровождении охраны. Толпа людей его фотографировала, звучали аплодисменты. Кто-то просил автограф или селфи, но Зеленский быстро прошел к автомобилю.

Напомним:

  • С понедельника в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
  • В субботу в отеле Rixos перед приездом президента были усилены меры безопасности.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП

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Темы: Зеленский Слуга народа


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