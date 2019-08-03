Президент Владимир Зеленский после совещания по вопросам медицинского туризма в Трускавце приехал в отель Rixos, где начал встречу с будущими нардепами от "Слуги народа".

Как сообщают корреспонденты "Украинской правды", в 12:45 он приехал из Mirotel в Rixos и закрылся на "рабочее совещание" с избранными депутатами.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Президент шел из Mitrotel к кортежу быстро в сопровождении охраны. Толпа людей его фотографировала, звучали аплодисменты. Кто-то просил автограф или селфи, но Зеленский быстро прошел к автомобилю.

Напомним: