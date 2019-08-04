ООС: восемь обстрелов за сутки

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Воскресенье, 4 августа 2019, 07:22

На протяжении минувших суток враг восемь раз нарушал режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 4 августа сообщил штаб ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" ВОСТОК "противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз", - сообщили военные.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.


Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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