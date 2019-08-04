ООС: восемь обстрелов за сутки
На протяжении минувших суток враг восемь раз нарушал режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 4 августа сообщил штаб ООС.
"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" ВОСТОК "противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз", - сообщили военные.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.