ООС: восемь обстрелов за сутки

На протяжении минувших суток враг восемь раз нарушал режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 4 августа сообщил штаб ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" ВОСТОК "противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз", - сообщили военные.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.



Напомним: