В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО

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Среда, 17 июля 2019, 20:54

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Прямая речь: "(Группа - ред.) подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени;

- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

- обязуется обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Детали: Стороны договорились об одновременном, синхронном демонтаже фортификационных сооружений. Первой снесут НЗФ ОРЛО на мосту, после чего украинская сторона его отремонтирует.

Представители ОРДЛО также пообещали убрать символы квази группировок.

Установлено, что в заложниках боевиков находятся 69 украинцев, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек. Обе стороны проведут "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению".

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения ОБСЕ Донбасс


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