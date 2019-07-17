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В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО

Среда, 17 июля 2019, 20:54
В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Прямая речь: "(Группа - ред.) подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля 2019 года по киевскому времени;

- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

- обязуется обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств".

Детали: Стороны договорились об одновременном, синхронном демонтаже фортификационных сооружений. Первой снесут НЗФ ОРЛО на мосту, после чего украинская сторона его отремонтирует.

Представители ОРДЛО также пообещали убрать символы квази группировок.

Установлено, что в заложниках боевиков находятся 69 украинцев, а в учреждениях украинской пенитенциарной системы 208 человек. Обе стороны проведут "юридическую очистку и подготовку к взаимному освобождению".

Что было раньше: На предыдущей встрече в Минске 1 июля ТКГ не достигла прогресса в переговорах из-за позиции России. Украинская сторона предлагала пошагово внедрять формат освобождения пленных "всех на всех".

Политик и дипломат Роман Бессмертный, которого президент вернул в политическую подгруппу ТКГ на переговорах в Минске, говорил накануне, что в день очередного раунда переговоров 17 июля "ситуация должна проясниться".

История вопроса:

  • 3 июня Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Ранее Кучма предлагал прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
  • Он также говорил, что Совет национальной безопасности и обороны пересмотрит торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияОБСЕДонбасс
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